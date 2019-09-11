Takımın yarısı değişti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında cumartesi günü oynadığımız ve 89’da Ozan Tufan’ın attığı golle 1-0 kazandığımız Andorra maçının ilk 11’ine göre 5 değişikliğe gitti. Millilerimiz, sahaya Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Dorukhan, Ozan, Deniz, İrfan Can, Kenan ve Cenk 11’i ile çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Andorra mücadelesine 11’de başlayan isimlerden Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın’ı yedeğe çekti.

2’sinden direkt katkı

Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç ve Kenan Karaman’ı sahaya sürdü. Güneş’in bu değişiklikleri ise takımda büyük etki yarattı. Dorukhan Toköz, Cenk Tosun’un attığı golde asisti yapan isim olurken, Deniz Türüç de attığı harika golle galibiyetin fitilini ateşledi.