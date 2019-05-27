’Takım sana emanet Burak’

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde takım kaptanlarında değişikliğe gidecek. Tolga Zengin’le sözleşme yenilenmeyip yolların ayrılması ve Oğuzhan Özyakup’un da gönderilmesinin konuşulmasından dolayı yönetim, bu konuda planını yaptı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın takımın birinci kaptanlık görevini ara transfer döneminde takıma katılan Burak Yılmaz’a vereceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun imza töreninde yıldız isme bu görevi vereceğini açıklayan Orman’ın bu düşüncesini net olarak Burak’a ilettiği bildirildi.

Atiba’yla devam...

Başkan Orman’ın, Kasımpaşa mücadelesinin ardından Burak Yılmaz’la bir görüşme gerçekleştirip, “Önümüzdeki sezon takım sana emanet. Özellikle hiç gençleri boş bırakma. Yeni sezonda genç, koşan, agresif bir takım yaratacağız. Kaptan olarak abilik görevi yeni sezonda sende” ifadelerini kullandığı ifade edildi. Burak’ın da bu görevi memnuniyetle kabul ettiği kaydedildi. Yeni sezonda Burak Yılmaz’ın birinci kaptan olmasının ardından Necip Uysal ve Atiba Hutchinson’ın da bu alandaki diğer isimler olacağı tahmin ediliyor.

Orhan Yıldırım