Harun Tekin, Altay’ın yokluğunda kaleyi devraldı. Tecrübeli file bekçisi, Başakşehir maçının son dakikalarında kendi yaptırdığı penaltıyı kurtarmayı başardı. Ancak Harun için Kasımpaşa mücadelesi kâbus gibi geçti. 31 yaşındaki eldivenin hatalı pası, gol yemesiyle sonuçlandı. Tecrübeli kaleci, 81. dakikada açılmakta kararsız kalınca penaltıya sebebiyet verdi ve bu kez kurtaramadı. Harun’un son büyük hatası, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu Varga’ya göndermesi oldu. Rakibin boş kaleye kötü şutu, olası puan kaybının önüne geçti. Fenerbahçe maçı kazandı ancak Harun soyunma odasında büyük üzüntü içindeydi.

Hocası da konuştu

Bunu gören takım arkadaşları deneyimli file bekçisine moral vererek, “Biz bir takımız. Başarıda da başarısızlıkta da beraberiz. Şampiyonluğu birlikte başaracağız. Bu maçta hatalar yapmış olabilirsin ama önümüzdeki maçlarda da senin kurtarışlarınla kazanacağız” ifadelerini kullandılar. Ayrıca Emre Belözoğlu’nun da Harun ile özel bir görüşme yapıp kendisine olan güvenini dile getirdiği öğrenildi.

Yusuf Dursun



