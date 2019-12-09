2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 2 sene boyunca Manchester United forması giyen Carlos Tevez, ESPN'e verdiği röportajda ilginç anılarından bahsetti.

Kariyerini futbola başladığı Boca Juniors'ta sürdüren Arjantinli forvet, o dönem kullandığı arabası nedeniyle takım arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu söyledi.

Antrenmana gidip gelmek için yeni bir araç almak yerine kulübün kendisine tahsis ettiği aracı kullanan Tevez, takımdaki en genç oyuncunun bile çok lüks araçla tesislere geldiğini, bu nedenle birçok kişinin onunla dalga geçtiğini anlattı.

"Bence gayet lükstü"

Carlos Tevez, olayı şu sözlerle anlattı, "Manchester United'ta birçok oyuncu Ferrari, Lamborghini gibi lüks araçlarla antrenmana gelirdi. En kötü oyuncunun bile Ferrari'si vardı diyebilirim. Kulüp ise yeni oyunculara Audi veriyordu.

Ben de antrenmanlara bana verilen Audi ile gelip gidiyordum. Bence gayet lüks bir araçtı fakat herkes sanki eski bir model olan Fiat 600 kullanıyormuşum gibi alay ediyordu" dedi.

"Wayne Rooney'le çok benziyoruz"

Takım kaptanı Rooney'nin bu olaya verdiği tepkinin de hoşuna gittiği söyleyen Tevez, Wayne Rooney'i "Rooney çok çılgın biriydi. Onunla bu durumu konuşmuştum ve durup dururken bana kendi Lamborghini'sinin anahtarını verdi.

Onunla kendimi çok benzetiyorum çünkü o da benim gibi fakir bir mahalleden geliyor. Liverpool'un fakir bir yerinde doğmuş, ben de Arjantin'de fakir bir bölgede doğdum.

İkimiz de her top için sanki son topmuş gibi savaşırdık. Onda hep kendimi görürdüm" cümleleriyle anlattı.