TFF 3. Lig takımlarından Yeşilyurt Belediyespor’un Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, hedeflerinin kulübü ayakları üzerinde duran kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi. Kulübü ligde zor günler yaşadığı bir süreçte, adeta ateşten gömleği giyerek alan başkan Yılmaz, hedefleri ve merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, göreve geldikten sonra kulüpte sıkıntılı bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, “İşimizin kolay olmadığını biliyorduk. Acilen yapılması gereken şeyleri yapmak için kolları sıvadık ve yola koyulduk. Tabi bu süreçte işimizi kolaylaştıran şey, çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmamızdı. Onlarla konuştuk ve kaybolan özgüvenlerini yeniden kazanmaları için çaba gösterdik. Onlar da bize inandı ve güvendi. Tabi onların bu güvenini boşa çıkarmamak boynumuzun borcu. Onlar saha içinde görevlerini yapacaklar, biz ise saha dışında onlara herhangi bir sıkıntı yaşatmayacağız. Söylediğim gibi bu kısa sürede güzel bir sinerji yakaladık ve Mehmet Ak hocamızı da takımın başına getirdik. Mehmet Hoca da bizim en büyük şansımız oldu diyebilirim. Genç yaşına rağmen kariyeri ve olgun tavırlarıyla futbolcularıyla kısa sürede güzel bir uyum yakaladı. İnşallah tablo bu şekilde devam eder” dedi.

“Takımımız tüm Malatyalıların gurur duyacağı bir duruma gelecek”

Yılmaz, gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, sözlerine şu şekilde devam etti: “Hedefimiz kulübü ayakları üzerinde duran kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Tabi bunun için de sadece bizim değil şehrin ileri gelenlerinin de bu duruma el atması gerekiyor. Bu anlamada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile oturduk ve konuştuk. Sağ olsunlar kendileri özellikle tesis noktasında gereken her türlü desteği vereceklerini söylediler. İnşallah yakın zamanda standartları yüksek bir tesis için hazırlıklara başlayacağız. Bunun dışında kulübün ekonomik yapısını da düşünerek hareket etmememiz lazım. Bu da borçsuz bir kulüp olarak yola devam etmekte geçiyor. Açıkçası biz kendi yağında kavrulan bir kulüp olmak istiyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Yönetici arkadaşlarımız da bu iş oldukça gayretli ve istekli. Onlara da sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabi bizim en büyük destekçimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar. Çok iyi niyetli ve hemen her an yanımızda. Onun bize bu şekilde yaklaşımı bizi daha da heyecanlandırıyor. Kendilerine müteşekkiriz. İnşallah kısa zaman sonra takımımız tüm Malatyalıların gurur duyacağı bir duruma gelecek. Elbette ki bu kısa sürede olacak bir iş değil. Öncelikli hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Bunu da başaracak yetenekte futbolcularımızın olduğuna inanıyorum. Biz teknik heyetimize ve yönetimimize sonuna kadar güveniyoruz.”

