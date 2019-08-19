Tahsin Tam: Kazanmak istiyorduk ama başaramadık

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Tahsin Tam, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi hazırlandıkları ve istekli başladıkları müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Maçta geriye düştüklerini hatırlatan Tam, "Golü yedikten sonra maalesef oyunda gerekli yaratıcılığı ortaya koyamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakip oyunu iyi daralttı. Birkaç fırsatı değerlendiremedik. Tipik beraberlik maçıydı. Kazanmak istiyorduk ama başaramadık. Büyütecek bir şey yok. Sonuç üzücü ama gelecek haftalarda bunu telafi edebilecek bir takımız." diye konuştu.



