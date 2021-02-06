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Tahsin Tam: Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz

Bodrumspor'un hocası Tahsin Tam, 1922 Konyaspor karşılaşmasının bir hayli zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp ilk 5 içerisindeki yerimizi almayı hedefliyoruz" dedi.

06 Şubat 2021, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Tahsin Tam: Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını galibiyetle tamamlayıp Play-Off hattına göz kırpan Bodrumspor yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor 'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Sefa Yılmaz düdük çalacak. Bodrumspor'da kart cezalısı Sergen maçta görev alamayacak.

Teknik direktör Tahsin Tam, karşılaşmanın bir hayli zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp ilk 5 içerisindeki yerimizi almayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

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