Tahoe Gölünü geçen İlk Türk Ragıp Vural Tandoğan!

Türk yüzücü Ragıp Vural Tandoğan, 15 Temmuz Cuma günü 19.3 kilometre uzunluğundaki True Width parkurunu 7 saat 36 dakikada, 21 Temmuz Perşembe günü 17.1 kilometre uzunluğundaki Vikingsholm parkurunu 8 saat 5 dakikada ve son olarak 28 Temmuz akşamı 34.3 kilometre uzunluğundaki Lenght parkurunu 17 saat 56 dakikada solo yüzdü ve Tahoe Gölü Üçlü Taç ünvanını kazandı.

Tandoğan aynı zamanda bu zorlu göl parkurunu tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu.

Yeşilyurt Spor Kulübü Master Yüzme Takımı Antrenörü Furkan Serbest, sporcusunun bu başarısı nedeniyle çok gururlu...

Tandoğan’ın 2012 yılından beri bireysel antrenörlüğünü yapan Yeşilyurt Spor Kulübü Master Yüzme Takımı Antrenörü Furkan Serbest, başarılı yüzücünün unvanıyla ilgili, “Suyun Kaldırma kuvvetinin neredeyse olmadığı 1900 metre yüksekte bulunan bir gölde 14 günde 72 km yüzmenin ve bunu başaran ilk Türk sporcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.