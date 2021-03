League of Legends evreninde pek çok farklı şampiyon bulunur. Farklı evreni ve şampiyonları ile League of Legends herkesin dikkatlerini üzerine çekmiş olan popüler birçok oyunculu oyundur. League of Legends evreninde en çok seçilen kahramanlardan biri Nehrin Kralı olarak da bilinen Tahm Kench'tir.

Tahm Kench Kimdir?

Tahm Kench dünyayı koca bir nehir olarak tanımlar ve kendisini bu dünyanın kralı olarak görür. Tahm Kench Runeterra akarsularında yaşar ve sonsuz bir iştaha sahiptir. Açlığını ruhların acılarından beslenerek geçirmeye çalışır.

Tachm Kench bir gurmedir ve acı çeken ruhlardan beslenir. Uzun Dilli Tahm Kench çaresiz ruhlarla acımasız anlaşmalar yaparak onları istedikleri yere götürür ama yolculuğun sonunda onların acı çekmesine sebep olur. Tahm Kench tarih boyunca pek çok farklı isimle anılmış olan bir iblistir.

Tahm Kench Karakter Özellikleri

Roller: Destek , Tank

Riot Point: 975

Mavi Öz: 6300

Zırh: 27 (her seviye için +3,5)

Can: 610 (her seviye için +95)

Can Yenileme: 6,5 (her seviye için +0,55)

Hareket Hızı: 335

Saldırı Gücü: 56 (her seviye için +3,2)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,5)

Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)

Tahm Kench Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Tahm Kench Mevcut Rün Rehberi;

Tahrip

Muhafız

Minyon Uçuran

Peksimet Teslimatı

Gözü Kara

Yaşam Kaynağı

Keskin Sağanak

Kan Tadı

Belden Aşağı

İnsafsız Avcı

Zombi Totem

Sihirli Pabuçlar

İkinci Şans

Yaşam Kaynağı

Tahm Kench Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Azim

İlham

Hızını Al

Muhafız

Sihirli Pabuçlar

Kalkan Darbesi

Aşırı Büyüme

Kemik Zırh

+%9 Saldırı Hızı

+15-90 Can (seviyeye göre değişen)

+10 Değişken Kuvvet

Tahm Kench İtemları (Build)

Atiklik Çizmeleri

Gargoyl Taşzırhı

Hevesli Totemtaşı

Demir Solari'nin Broşu

Çivili Zırh

Şövalyenin Adağı

Tahm Kench Counter Şampiyonlar (Pickler)

Tahm Kench'in Karşısında Zayıf Olduğu Kahramanlar;

Janna

Vayne

Jax

Gnar

Singed

Tahm Kench Karşısında Güçlü Olduğu Kahramanlar;

Blitzcrank

Annie

Gangplank

Thresh

Braum

Tahm Kench Yetenekleri

Tadımlık: Tahm Kench devasa cüssesiyle saldırılarını ve yeteneklerini destekler. Bu şekilde fazladan hasar elde eder. Bu yetenek aktifken rakip şampiyonlar hasar alırsa Tadımlık yük miktarı birikir. Yük sayısı üç olduğunda rakip üzerinde Ham Yap yeteneği kullanılabilir.

Ham Yap: Tahm Kench rakibini yutar ve ona belirli miktarda büyü hasarı verir. Tahm Kench yuttuğu canavarları ve minyonları tükürebilir. Rakip tükürüldükten sonra yere düşer ve orada etkili büyü hasarı alır. Rakip şampiyonların yutulması için 3 tane Tadımlık yükü biriktirmek gerekir. Tahm Kench rakip şampiyonlardan birini yutarsa hızını &95 kaybeder. Dost şampiyonları yuttuğunda rakibe hareket ederken hız kazanır. Minyon ve canavarları yutup tükürdüğünde rakibe isabet ederse büyü hasarı verir.

Lezzet Yolculuğu: Tahm Kench bu yetenekle haritada istediği yere ışınlanabilir. Işınlanırken yanına bir tane takım arkadaşını da alabilir.

Dil Yarası: Tahm Kench rakibine dilini kullanarak saldırabilir. Dil Yarası rakibe zarar verir ve rakibin yavaşlamasına neden olur. Dil Yarası, üç Tadımlık yükü bulunan birimler üzerinde sersemletme etkisine sahiptir. Dil Yarası denk geldiği ilk hedefe büyü hasarı verir ve hedefin yavaşlamasına neden olur.

Kayış Gibi: Tahm Kench üzerine gelen hasarı bu yeteneği kullanarak gri cana çevirebilir. Gri can miktarının belirli bir yüzdesini Can yenileme olarak kullanabilir. Bu yetenek aktifken birikmiş bütün gri canlar kalkan olarak kullanılabilir.

Tahm Kench Kostümleri

Klasik Tahm Kench

Tahm Kench Usta

Urf Kench

Hazinedar Tahm Kench