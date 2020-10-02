Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor ve idarecisi Ömer Sağıroğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen toplam 130 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu bugün yaptığı olağanüstü toplantıda şu kararları aldı:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic .A.Ş.'nin ve idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun PFDK'nın 24.09.2020 tarihli E.2020-2021/35 K.2020-2021/90 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle

FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."