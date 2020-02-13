Tahkim Kurulu kararları açıklandı

TFF Tahkim Kurulu 13 Şubat 2020 günlü (9) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/36- K.2020/40

PFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/552 K.2019-2020/679 sayılı kararına yapılan itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvuranın itirazının reddine oybirliği ile,

2 . E.2020/37- K.2020/ 41

Genç Karakeçililer Spor Kulübü'nün AFDK'nın 09.01.2020 tarihli E.2019-2020/869 K.2019-2020/1105 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

3. E.2020/38- K.2020/ 42

Çiğli Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Egecan Çevir ile ilgili AFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/1057 K.2019-2020/1327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çiğli Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Egecan Çevir'in rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunması nedeniyle FTD'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/39- K.2020/ 43

Modafen Spor Kulübü'nün, futbolcu Efe Niyazi Kurtulmuş ile ilgili AFDK'nın 30.01.2020 tarih ve E.2018-2019/1011 K.2018-2019/ 1248 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/41- K.2020/44

Bergama Belediye Spor Kulübü'nün AFDK'nın 10.02.2020 tarihli E.2019-2020/1062 K.2019-2020/1382 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bergama Belediye Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/42- K.2020/45

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/563 K.2019-2020/678 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 resmi müsabakadan men ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/43- K.2020/46

Esenler Erok Spor Kulübü'nün futbolcusu Efe Can Çölbekler ile ilgili PFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/570 K.2019-2020/675 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Esenler Erok Spor Kulübü'nün futbolcusu Efe Can Çölbekler'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

8. E.2020/44- K.2020/47

Hakem Bülent Kökten'in itiraz dilekçesi incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; merci atlaması suretiyle Kurulumuza geldiği anlaşılan dosyanın gereği yapılmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne tevdiine, oybirliği ile,

9. E.2020/45- K.2020/48

Darıca Gençlebirliği A.Ş.'nin futbolcusu Emre Alan ile ilgili PFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/574 K.2019-2020/671 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Darıca Gençlebirliği A.Ş.'nin futbolcusu Emre Alan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 900,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/46- K.2020/49

Cizre Spor Kulübü ve Başkanı Maruf Sefinç ile ilgili PFDK'nın 11.02.2020 tarihli E.2019-2020/582 K.2019-2020/710 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cizre Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FTD'nin 38/4. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün Başkanı Maruf Sefinç'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FTD'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2020/47- K.2020/50

Cizre Spor Kulübü, Başkanı Maruf Sefinç ve idarecisi Şenol Alğan ile ilgili PFDK'nın 06.02.2020 tarihli E.2019-2020/569 K.2019-2020/683 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cizre Spor Kulübü'nün mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FTD'nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD'nin 46/1. maddesi uyarınca 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FTD'nin 53/2. maddesi uyarınca 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün başkanı Maruf Sefinç'in müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 111 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün idarecisi Şenol Alğan'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer alması nedeniyle FTD'nin 39/1.maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 120 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.





TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.