Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''İttifak Holding Konya Spor Kulübü teknik sorumlusu İlhan Palut'un, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir''

Kurul ayrıca Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men cezasının da onanmasına, oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.