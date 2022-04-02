TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Ali Koç için yapılan itirazı reddetti ve cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp ve başkanı Yıldırım Ali Koç ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve E.2021-2022/791 - K.2021-2022/929 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Yıldırım Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-d maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi."

İSTANBUL (İHA)