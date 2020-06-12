Tahir Karapınar: Planlarımızı yapmıştık! İyi uyguladık

Tahir Karapınar'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maçtan önce analizleri yaptık, 4 gündür buradayım, takımımız çok iyi hazırlanmış tabii ama her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor. 12. dakikada 10 kişi kaldık, geriye düştük ama geri dönüp kazandık. Bu galibiyete katkısı olan teknik ekibimiz ve kondisyonerimizdir. 4 gündür buradayım ama sanki 4 yıldır buradaymışım gibi.

Ekip beni hemen kabul etti, tecrübelerimden de yararlandı. Maç önü 10 kişi kalırsak, öne geçersek diye planları yapmıştık, iyi uyguladık.

Vedat planlarımızda yoktu ama onu da kullanmak zorunda kaldık. Emre büyük bir karakter. Bu yaşta girip katkı vermesi Türk futbolunda ne kadar büyük bir futbolcu ve karakter olduğu kanıtlanıyor.







