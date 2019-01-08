Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star’da mücadele edecek Avrupa ve Asya karmalarının başantrenörleri belirlendi.

Avrupa Karması’nı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman çalıştıracak. Asya Karması’nın başında ise Türk Telekom’un çalıştırıcısı Burak Gören görev yapacak.

Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince, taraftar oylarıyla oluşturulan Avrupa ve Asya Karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek. Organizasyonda ayrıca Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması başta olmak üzere birçok sürpriz etkinlik, spor severlere unutulmaz bir basketbol deneyimi yaşatacak.

Ergin Ataman (Avrupa Karması)

1966 yılında İstanbul’da doğan Ergin Ataman, antrenörlük kariyerine Eczacıbaşı’nda başladı. Efes Pilsen altyapısında görev aldıktan sonra Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka’da çalıştı. 1999-2001 yıllarını Efes Pilsen, 2001-2003 yıllarını da İtalya’nın Montepaschi Siena ekibinde geçiren Ataman, ardından Ülkerspor’da üç sene görev yaptı. 2006-2007 sezonunda Climamio Bologna ile anlaşarak İtalya’ya dönen tecrübeli basketbol adamı, ardından Beşiktaş (2007-2008 ve 2011-2012), Efes Pilsen (2008-2010) ve Galatasaray’da (2012-2017) başantrenörlük görevlerinde bulundu. 2014-2016 yıllarında A Milli Erkek Takım Başantrenörlüğü yapan Ataman, 2017 yılından bu yana da Anadolu Efes'i çalıştırıyor.

Burak Gören (Asya Karması)

1975 yılında Ankara’da doğan Burak Gören, 2000 yılında oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım attı. Büyük Kolej, Casa TED Ankara Kolejliler ve Hacettepe Üniversitesi’nde yardımcı antrenör olarak görev yapan tecrübeli antrenör, 2016-2017 sezonunda Petkimspor’da başantrenörlük görevinde bulundu. Burak Gören, 2017-2018 sezonundan bu yana Türk Telekom’da çalışıyor.