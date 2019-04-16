Yeni çağın spor kahramanlarını saymamız istense hiç kuşkusuz ilk sıraya yazacağımız isimlerin başında Taha Akgül gelir. Serbest güreşte elde ettiği 1 Olimpiyat, 2 Dünya ve 7 Avrupa Şampiyonluğunun yanısıra duruşu, tarzı, efendiliği, tevazuu, sakinliği ve karizmasıyla da yeni neslin kendine idol olarak aldığı bir güreş fenomeni Taha Akgül...

Milli güreşçimiz geçtiğimiz hafta Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda bir kez daha altın madalyanın sahibi olarak toplamda yedinci şampiyonluğa ulaştı. Üstelik, son iki yılın Dünya Şampiyonu Gürcü Petriashvili’yi 7-0 gibi ezici bir üstünlükle yenerek...

Bükreş dönüşü ayağının tozuyla FANATiK’i ziyaret eden Taha Akgül, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi söz şampiyonda...

"Sizin de belirttiğiniz gibi eskiden ağır sıklet müsabakaları 1-0, 2-0 sonuçlanırdı. Hele hele bir finalde yüksek skorlar görmek mümkün olmuyordu. Benimle birlikte bu skorlar, 8’li, 10’lu rakamlara çıktı. Birçok maçım da sayı tuşuyla sonuçlanıyor. Ağır sıklette bu görülmüş bir şey değildi. Benimle birlikte başlayan bir trend bu. Bir bakıma dünya güreşine ‘Taha Ekolü’ getirdim diyebilirim. İşte görüyorsunuz, finalde son iki yılın Dünya Şampiyonu’nu 7-0 yendim. Tüm şampiyona boyunca sadece iki puan verdim rakiplerime. Artık bütün güreşçiler benim gibi hareketli güreş yapmaya çalışıyor. Zaten aksi durumda kazanmaları mümkün olmuyor. Bu durum da güreşin seyir zevkini artırıyor, doğal olarak.”

'Burnum konusunda beni uyaran tuhaf telefon!'

"Bir gün ‘Burun ve Mucizeleri’ isimli kitabın yazarı olduğunu söyleyen Uğur (Kılıçaslan) diye biri aradı beni. ‘Senin burnunda sorun var, burnunu genişletmen lazım’ dedi. İn midir, cin midir anlayamadım! O zamana kadar böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyordu. Oysa müsabakalar sonrası yorgunluğum da uzun süre geçmiyordu ve ben nedenini kavrayamıyordum. Aynı telefon birkaç defa daha geldi. Hatta o kadar ısrarcıydı ki, evimin telefonunu bile bulmuş, oradan da aramış, annemle konuşmuş. Annem de telaşlanmış haliyle. 2017 Dünya Şampiyonası’nda final bittikten sonra yarım saat kendime gelememiştim. Sonra doktorum muayene etti ve burun kıkırdaklarının burnumu tıkadığını, çarenin ameliyat olduğunu söyledi. Şaşırmıştım. Adamın söyledikleri doğru çıkmıştı. Meğer normal uykumu bile uyuyamıyormuşum. Ameliyat oldum ve dokuz adet kıkırdak çıkardılar burnumdan! Hatta doktor, ‘Bu kadar kıkırdakla yeni bir burun bile yaparız’ dedi! Şimdi gayet rahatım.”

‘Sırada İranlı var, seriyi bitireceğim’

"Rio 2016 sonrası beni yenen üç güreşçi vardı. 2017 Dünya Şampiyonası finalinde yenildiğim Gürcü Geno Petriashvili, 2018 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yenildiğim İranlı Parviz Hadi ve bu yıl Yarygin Turnuvası finalinde yenildiğim Rus güreşçi Anzor Khizriev. Bükreş’te hem Rus, hem de Gürcü güreşçiyi yenerek rövanşı aldım. Sırada İranlı var. Onu da bu yıl ki Dünya Şampiyonası’nda yenerek seriyi tamamlayacağım! Bunlar benim sıkletimdeki en iyi güreşçiler. Rus ve Gürcü’yü yenerek psikolojik üstünlüğü ele geçirdim.”

'Önümde 3 büyük organizasyon var'

"Önümde üç büyük organizasyon var. Bu yılki Dünya Şampiyonası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve elbette Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları... Hedefim bu üçlemeyi başarıyla sonuçlandırıp tarihe geçmek. Sonrası için ise fizik ve mental durumuma bakacağım. Belki 2024 Olimpiyatı da olabilir. O zaman 33 yaşımda olacağım. Bu yaş da pek geç sayılmaz.”

'Serbestte başarı tesadüf değil'

"Serbest stilde takım olarak elde ettiğimiz başarı tesadüf değil. Bunun sinyalleri geliyordu. Diğer şampiyonalarda altın madalyayı kılpayı kaçıran Süleyman Atlı, Mustafa Kaya gibi isimler bu kez şampiyon oldu. Takım kaptanı olarak, oyuncuları motive etmek benim için önemli. Hocanın bir şey söylemesiyle benim söylemem farklı oluyor tabi. Onlara abilik yapmayı çok seviyorum.”

'Dünyanın en iyilerinden biriyim'

"Bundan iki yıl önce “Ben güreşin ‘Usain Bolt’uyum” dediğimde beni kibirli olmakla suçlayanlar oldu. Haksız eleştirilere uğradım. Oysa bu kibir değildi ki! Bir tespitti, bir benzetmeydi. Bugün de öyle düşünüyorum, sözlerimin arkasındayım. Dünyanın en iyilerinden biriyim, şampiyonsam da birincisiyim.”

'Spor üzerine doktora yapacağım'

"Yabancı dil sorununu çözersem spor üzerine doktora yapacağım. Güreşi bıraktıktan sonra ise ne yapacağımı henüz düşünmedim. Spora hizmet etmem için bir teklif gelirse bazı kurumlardan, düşünürüm elbette. Gelmezse de bir kenara çekilirim!”

'Gürcü partnerler çok faydalı oldu'

"Yıllarca antrenman yapacak partner bulamamanın sıkıntısını yaşadım. Kırkpınar’da güreşen sporcular da partnerlik yaptı bana ama yeterli olmuyordu. Çünkü yağlı güreşle minder güreşi çok farklı. Son olarak Güreş Federasyonu ve Spor Bakanlığı’nın girişimleriyle Gürcistan’dan partnerler getirildi. Bu sporcular finalde yendiğim Petriashvili’nin gölgesinde kalan isimler. Ülkelerinde küstürülmüş güreşçiler. Gerçekten de bana çok faydalı oldular. Hepsinin ayrı ayrı stilleri var. Tabi, Gürcü partnerlerle çalışıp, bir başka Gürcü sporcuyu finalde yenmem onları demoralize etmiş olabilir!”

'Tam bir Sivasspor aşığıyım!'

"Futbolla çok ilgiliyim. Ailece Sivasspor fanatiğiyiz. Hatta çıkış yaptığı dönemde tribünde maçlarını takip ederdim. Ben de futbol oynarım. Futbolda hayalimdeki mevki, defansif orta sahaydı. Güreşçiler için minder üstünde futbol çok önemlidir. Güreş antrenmanı öncesi ısınmak için bir saat minder üstünde futbol maçı yaparız. Kıran kırana geçer. Normal günlerde 2-3 saat, kamp dönemlerinde ise sabah akşam 2’şer saat idman yapararız.”

Haber: Hamit Turhan, Hatice Yücel