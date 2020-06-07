Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan küçük şef Taha Duymaz mütevazi mutfağında yemekler yapıp instagram hesabına yüklerken fenomen oldu. Birçok ünlünün de takip ettiği Taha Duymaz 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip ediliyordu. Taha Duymaz'ın küfür ifşası ise başına dert açtı instagram hesabı kapandı. Hatay’da, yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medya hesabında yayınlayan 17 yaşındaki Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Duymaz'ın takipçi sayısı 1 milyonu aşmıştı. Duymaz, "Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin." dedi.

Taha Duymaz Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha’nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de farklı noktalarda yardımcı oluyor.

Maddi imkansızlıklar içerisinde videolarını çeken Taha'ya destek verenler olduğu kadar insanların duygularını sömürdüğünü iddia ederek eleştirenler de mevcut. Yoğun eleştiriler sonrası sinirlerine hakim olamayan Taha, geçtiğimiz gün Instagram açtığı canlı yayında gelen yorum üzerine takipçisine hakaret etti. Taha'nın hakareti sonrası hesap çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi. Şikayet sonrası 1.2 milyon takipçiye sahip olan hesap, kapatıldı.

Taha Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten bu yana mutfak işlerine ilgi duyduğunu belirtti.Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;"Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgim var. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Çoğu zaman akrabalarım ve eve gelen misafirler, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek beni ayıpladılar ama yılmadım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum."