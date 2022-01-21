Fenerbahçe , savunma hattını genç bir isimle güçlendirmek üzere. Sarı Laciverliler, Bursaspor 'un genç stoperi Taha Altıkardeş'in transferi için Yeşil Beyazlı ekiple anlaşma sağladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Taha'nın kariyeri başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Taha Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? Taha Altıkardeş nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Taha Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? Taha Altıkardeş nereli ve hangi takımlarda oynadı?

22 Ağustos 2003'te Bursa'da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor'da başladı. 10 yaşında yeşil sahaya inen ve 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy'e adım attı. Bursaspor altyapı hocalarının dikkatini çeken genç stoper, Yeşil Beyazlı ekibin alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Ocak 2021'de profesyonel sözleşmeye imza atan ve genç yaşına rağmen takımın bankoları arasına giren Taha, 1.88 boyunda. Tekniği ve agresifliği ile dikkat çeken 18 yaşındaki stoper, Bursaspor'da 29 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 550 bin Euro olan, U19 Milli Takımı'nda da oynayan gelecek vadeden oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.