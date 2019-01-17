Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, olimpiyat şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül'e bronz madalya ve plaket takdim etti.

TSK Mehmetçik Vakfı, olimpiyat şampiyonu ve ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçisi Taha Akgül'e, yaptığı bağıştan dolayı bronz madalya ve plaket takdim etti.

Vakfın Ankara'da bulunan genel müdürlüğünde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Şu anda çok zor şartlar altında görev yapan, ülkemiz için, bayrağımız için mücadele eden askerlerimiz özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimize destek olmak adına elimize böyle bir kaynak geçti ve biz de bu kaynağı, Türkiye'nin en önemli ve güvenilir vakıflarından biri olan Mehmetçik Vakfı'na bir bağışta bulunmak istedik. Yaptığımız bu bağış inşallah tüm ihtiyaç sahibi, şehit ve gazi yakınlarına faydalı olur" dedi.

Milli güreşçi, "Bizler ülkesini, milletini seven ve en iyi şekilde temsil eden insanlarız" diyerek, "Görevimiz sadece minderde bitmiyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada birçok kere göndere çektirdik fakat görevimiz bunlarla bitmiyor. Vatanımız, milletimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" açıklamlarında bulundu.

Akgül ayrıca, gelecek müsabakalara da en iyi şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Taha Akgül'ün konuşmasının ardından TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal tarafından milli güreşçiye bronz madalya ve plaket takdim etti. Törene ayrıca ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, ASKİ Spor Kulübü Yöneticisi İbrahim Babür, Serbest Güreş Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Abdullah Çakmar da katıldı.

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)