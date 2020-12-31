Taha Akgül: İnşallah 2021 yılında pandemi biter

30 yaşındaki milli güreşçi Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 2020 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, yeni yıldan beklentilerini açıkladı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Akgül, 2020 yılının kendini açısından da çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Ciddi bir operasyon geçirdim ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Hamdolsun başarılı bir operasyon süreci geçirdim. Olimpiyatlara yetişmeye çalışırken pandemi süreci araya girdi. Tabii hiç beklemiyorduk böyle bir süreci. Ülkemizde de artışlar görülmeye başlayınca, yasaklarla beraber tedavi sürecim de aslında yarım kalmıştı, olimpiyata gidebilir miyim gidemez miyim düşüncesi içerisindeydim, bu arada olimpiyatların ertelendiği haberi geldi. Aslında benim için de iyi oldu, sakatlığımı atlatmış oldum. Şu an en iyi şekilde antrenmanlarıma devam ediyorum ve 2021'de yapılacak olimpiyatlara hazırlanıyorum. Tabii ki 2020 yılı herkes için ve sporcular içinde çok zor geçti" dedi.

"SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLARAK HEDEFİM YİNE ALTIN MADALYA"

"2021'den temennimiz; sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmek, inşallah geçiririz tüm dünya ve ülkemiz olarak" ifadelerini kullanan Taha Akgül, "Biz de normal hayatımıza, kamp süreçlerine, antrenman süreçlerine inşallah başlarız. 2021 yılında temennimiz bu ve hedefimiz tabii ki altın madalya. Kamptayız, hazırlıklarımız devam ediyor. Yılbaşını da kampta tüm takım arkadaşlarımızla beraber çalışarak geçireceğiz. Hedefimiz 2021 yılında olimpik sıkletlerde 6'da 6 ile olimpiyatlara katılmak. İnşallah son olimpiyat şampiyonu olarak hedefim yine altın madalya olacak. Bu uğurda çalışıyorum. Ben bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2021 yılında pandemi biter ve ülkemiz tekrardan güzel günlerine kavuşur, inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)