Taha Akgül: Ertelenmeseydi olimpiyat zordu

FANATİK ÖZEL - Hamit Turhan | Son yıllarda Türk güreşi denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Taha Akgül. Ülkemizin son Olimpiyat Şampiyonu. Rio 2016'da bayrağımızı göndere çektiren tek sporcu. Bugün ise ciddi bir sakatlıkla boğuşuyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde omuzundan bir operasyon geçiren Taha Akgül, henüz eski gücüne kavuşabilmiş değil. Tedavisi devam ederken patlak veren koronavirüs pandemisi de iyileşme sürecinin aksamasına neden olmuş. Şimdi o da diğer tüm sporcular gibi salgın günlerini evinde geçiriyor. Bir yandan tedavisi devam ederken, diğer yandan da evinde antrenmanlarını sürdürüyor. Taha Akgül sakatlığını, karantina günlerini ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecini bizimle paylaştı. Şimdi söz şampiyonda...

Sakatlığın ne durumda? Tam olarak ne zaman iyileşecek, tam randımanlı çalışacak ve güreşecek hale geleceksin?

■ Tedavime devam ederken koronavirüs çok fazla yayılım gösterdi ve tedavim yarım kalmıştı aslında. Olimpiyatlar ertelenmeseydi bu omuzla güreşmem çok zordu. Bir şekilde güreşecektim ama şampiyonluk zordu. Çünkü hala ağrılarım var ve tam iyileşmiş değilim. Evde, fizik tedavide yaptığım egzersizlerin aynısını yapıyorum. Omzum güçlendikçe daha iyi oluyor.

Sakatlık sürecinde fiziken olumsuz etkilendiğin bir gerçek. Bu durumu düzeltmek için nasıl bir çalışma programı uygulayacaksın?

■ Şu an hala kuvvet antrenmanlarına devam ediyorum. Koşuya başlayamadım. Bir kez denedim, sonra ödem yaptı. Ama ağırlık çalışırken sorun olmuyor. Evde güzel bir ağırlık salonum var, güç depolamaya devam ediyorum. Her gün farklı bir bölgemi çalıştırıyorum.

Sakatlığın boyunca spor camiasının tüm paydaşlarından gerekli desteği aldın mı?

■ Evet. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri önemliydi. Ameliyattan sonra birebir arayıp sakatlığımın durumuyla ilgilendi. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanımız Musa Aydın tedavi sürecimde bire bir ilgilendiler, sağ olsunlar.

Psikolojik açıdan ne durumdasın? Gerek sakatlık gerekse tedavi sürecin boyunca ve şimdi de pandemi nedeniyle uzun süre eve kapanmış olman seni nasıl etkiledi?

■ Aslında ben evde vakit geçirmeyi seven bir insanım. Daha önce de evde çok vakit geçiriyordum. Bahçem var. Bahçemde ağaçlarla ilgileniyorum. Bostanım var, orada bir şeyler ekiyorum. Psikolojim de normal, ailemle birlikteyim. Mübarek Ramazan Ayı'nda orucumuzu tutuyoruz, evde günler güzel geçiyor.

Salgın nedeniyle evlerimize hapsolduk. Bir sporcu için son derece zor bir durum. Daha önce senin, "Bizim günde en az 4-5 saat çalışmamız lazım, evde bunu yapmak mümkün değil" şeklinde bir açıklaman oldu. Evde nasıl bir antrenman programı uyguluyorsun? Partnersiz çalışmak performannsını muhakkak olumsuz etkiliyor, bunu ileride nasıl tolere edebilirsin?? Normal antrenman temposuna ne zaman geçmeyi düşünüyorsun?

■ Şimdi olimpiyatlar ertelenince benim için çok büyük moral oldu. Eğer olimpiyatlar bu sene yapılıyor olsaydı şu an minder antrenmanlarına başlamış olmam gerekiyordu. Şu an minder antrenmanı istesem de yapamazdım, hala ufak tefek ağrılarım var. Ama olimpiyatların ertelenmesiyle zaman kazandım. Bir yıl daha zamanım var, acele etmeyeceğim ve kolumu tam güçlendirerek minderlere döneceğim. O zaman eski çalışma performansımı gösterebilirim. Hiç ümitsizliğe kapılmam, her şey Allah'tandır

Kendini hiç yalnız hissettiğin ya da ümitsizliğe kapıldığın oldu mu? Misal; artık güreşemeyeceğim gibi bir korkuya kapıldın mı??

■ Güreşemeyeceğim dediğim bir an olmadı. Allah bana bütün güzellikleri nasip etti. Şu anda da bir sınav veriyoruz. Rabbim bize böyle musibetleri vererek deniyor. İnşallah bundan sonra ki süreçte de eğer başarılı olamazsam hiç üzülmem şükrederim. Ümitsizliğe kapılmam, 'Gelen Allah'tandır' der şükrederim.

Malum, güreş en fazla fiziksel temasın olduğu spor. Normal antrenmana geçmeniz konusunda bilim insanları neler söylüyor? Onlardan görüş alıyor musunuz?

■ Henüz tam olarak biz de bilmiyoruz. Bilim insanlarının önerilerini dikkate alıyoruz. Onlar ne zaman spor salonlarında çalışılabilir derse biz de o zaman çalışmaya başlarız.

Pandemi nedeniyle Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesini birçok sporcu olumlu karşıladı. Sen de olumlu karşılayanlardan mısın? Ertelenmeseydi, bu yıl yapılsaydı oyunlara katılabilecek miydin? Bu ihtimal yüzde kaçtı? Katılsaydın bile yüzde yüz form tutabilecek miydin?

■ Yukarıda da söylediğim gibi yetişecektim ama performans olarak yüzde 100 hazır olmayacaktım. İngilizcemi geliştirmek için evde ders çalışıyorum

Evde antrenman dışında günlerin nasıl geçiyor? Ailene daha önce bu kadar zaman ayırabilmiş miydin?

■ Ben evde vakit geçirmeyi seven bir insandım zaten. Şu anda da ailemle birlikteyim. Bazen bahçeye çıkıyoruz, bazen film izliyoruz. Antrenman yapıyorum her gün. Ramazan ayındayız, orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Günler aslında güzel geçiyor, sıkılmıyorum.

Nelerle vakit geçiriyorsun?? Televizyon, kitap vs. Mutfak işleri de var mı? Yemek filan yapıyor musun?

■ Mutfak işleriyle pek aram yok açıkçası. Annem ne pişirirse onu yiyoruz.

Kitaplara vakit ayırabiliyor musun? Tercih ettiğin kitaplar nelerdir?

■ Bu ara biraz İngilizce'ye odaklandım. İngilizcemi geliştirmek için çabalıyorum. İngilizce videolar izliyorum. Kelimeler ezberliyor, çeviriler yapıyorum.





Playstation’da futbol oynamayı çok seviyorum

Favori dizilerin veya filmlerin var mı? En çok neleri seyredersin?

■ Pek fazla dizi ve televizyon izlemiyorum. Genelde televizyondan ya da telefon ve sosyal medyadan haberleri takip ediyorum.

Playstation vb. gibi konsol oyunları oynuyor musun? Oynuyorsan, hangi oyunu oynuyorsun?

■ Oynuyorum, çok da severim. Hep futbol oyunları oynuyorum kardeşimle.

Müzikle aran nasıl? Kullanabildiğin bir müzik aleti var mı? Şarkı, Türkü okuyabiliyor musun?

■ Müziği sadece dinlemesini seviyorum. Belli bir tür yok. Kulağıma hoş gelen müzikleri dinlemeyi severim. Çaldığım bir çalgı aleti maalesef yok

Tokyo'da şampiyon olamazsam Kırkpınar'da güreşeceğim

Koronavirüsün insanlar üzerinde psikolojik olarak da etkileri var. Senin açından ne gibi değişiklikler oldu? Hayatta bakış açın değişti mi? Ailen, sevdiklerin ve dostlarınla olan münasebetlerinde daha pozitif olduğunu söyleyebilir miyiz?

■ Tabi bizleri de etkiledi. Sosyal hayatta daha tedirgin olmaya başladık. Ailemizle birlikte olduğumuz için mutluyuz, bu pozitif tabi ki ama hijyen konusunda ve sosyal hayatta temas konusunda tedirginiz. Sürekli bunları düşünmek bizleri rahatsız ediyor. Ama alışmak zorundayız artık.

Kırkpınar'da güreşeceğini açıkladın? Ne zaman düşünüyorsun Kırkpınar'da güreşmeyi? Minderi bıraktıktan sonra mı yoksa her ikisini de bir arada sürdürecek misin?

■ Bunu Tokyo Olimpiyat Oyunları belirleyecek. Olumsuz bir sonuçta ertesi yıl Kırkpınar'a çıkmayı düşünüyorum. Şampiyon olursam da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kadar minder güreşine devam ederim.