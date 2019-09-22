Taha Akgül, dünya ikincisi

Kazakistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nı Türkiye gümüş madalyayla kapattı.

Serbest stil 125 kiloda final müsabakası oynayan Taha Akgül yine en büyük rakibi olan Gürcü Geno Petriashvili’yle karşılaştı. Son Avrupa Şampiyonası’nda mağlup ettiği Geno’yu bu kez de Dünya arenasında yenerek 2017’deki Dünya finalinin rövanşını almak isteyen milli güreşçimiz bu kez de başarı sağlayamadı.

Finale yakışır bir çekişmenin yaşandığı mücadelede Taha ikinci yarıda 6-4’lük üstünlük sağladı. Ancak yine korkulan oldu. Gürcü rakip, bitime 20 saniye kala milli güreşçimizin ayağını kaptı ve durumu eşitledi: 6-6.

Geno Petriashvili süre dolduğu ve son puanı aldığı için üst üste 3. Dünya şampiyonluğunu ilan etti.

2017 finalinin aynısı!

Dünya Şampiyonası kariyerinde 4. kez final oynayan Taha Akgül ise 2. kez gümüş madalyayla yetindi. Taha 2017 Dünya Şampiyonası finalinde de Geno’ya yine 40 saniye kala puan vermiş ve skor 8-8 eşitlenmişti. Sporcumuz moral bozukluğuyla rakibine 2 puan daha kaptırmış ve minderden 10-8 mağlup ayrılmıştı.

4 madalya, 4 kota

Dünya Şampiyonası’nda dün mindere çıkan 61 kiloda Recep Topal, 86 kiloda Fatih Erdin, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, 97 kiloda İbrahim Çifti kürsü şansı yakalayamadı. Bu nedenle bugün son bulacak şampiyona Türkiye için tamamlanmış oldu.

Türkiye’nin tek altın madalyası, grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp’le geldi. Grekoromende ayrıca 97 kiloda Cenk İldem bronz elde etti. Serbestte ise 57 kiloda Süleyman Atlı ve Taha Akgül 2 gümüş madalya kazandı. 4 sporcumuz da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitme hakkı elde etti.