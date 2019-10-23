Taha Akgül; altını kaptı, selamı çaktı

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda güreşçilerimiz fırtına gibi esmeye devam ediyor. Önceki gün Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı. Dün de biri altın biri bronz olmak üzere iki madalya birden geldi.

Çin’de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçimiz, final müsabakasının ardından önce podyumda daha sonra diğer madalya alan sporcularımızla birlikte Türk bayrağıyla asker selamı verdi.

Fatih de bronzu kaptı

Ülkemizi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı da Çinli Bahetihan Huwatibieke’yi devirerek, bronzu kaptı.

Şu ana kadar 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Oyunlarda bugün grekoromen stilde 67 kiloda Enes Başar mindere çıkacak. Yarın ise yine grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo) ve Aslan Atem (77 kilo) mücadele edecek.