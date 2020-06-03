Galatasaray’ın efsane kalecilerinden ve eski antrenörlerinden Taffarel, Brezilya medyasına verdiği röportajda, Fatih Terim’den övgüyle bahsetti.

2000’de yaşanan UEFA zaferiyle ilgili olarak, “İstanbul’da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry’nin finaldeki kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal’in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Çok güçlü bir kadromuz vardı. Başarıyı sadece Hagi, defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan Fatih Terim yönlendirdi” dedi.