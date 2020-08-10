Ankara'daki Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Kupası'ndaki kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışlarına 22 yürüyüşçü katıldı.

Kadınlar yarışında Avrupa U20 ikincisi Evin Demir, rahat bir müsabaka çıkararak açık farkla birinci oldu. Evin, 23:06.52'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Leyla Işık 26:29.40 ile ikinci, Seçil Akpınar da 26:55.67 ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Doha 2019'un beşincisi ve Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 41:21.97'lik performansıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Şahin Şenoduncu, 42:14.45 yürürken, Mert Atlı da 42:23.11'lik derecesiyle üçüncülüğü aldı.