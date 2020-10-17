Taekwondoda 9 ay sonra şampiyona düzenlenecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programı da etkilendi. Son Türkiye Şampiyonası'nı Ocak ayı sonrasında yapabilen federasyon, tam 9 aylık bir aranın ardından yeni şampiyona için gün saymaya başladı. Federasyonun kısa bir süre önce vefat eden asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın adının verildiği Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası 30 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında iki grup halinde Ankara'da yapılacak. Şampiyonada ilk hafta kızlar, ikinci hafta ise erkekler müsabakaları yapılacak.

Federasyon, Ocak ayı içinde büyükler, gençler ve poomsae kategorilerinde Türkiye şampiyonalarını gerçekleştirmiş, son müsabaka günü ise 29 Ocak olmuştu. Türkiye Taekwondo Federasyonu, 3-7 Şubat tarihleri arasında ise İstanbul'da 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 13 Mart'ta tüm yurtta spor organizasyonları durdurulurken, 1 Haziran'da yeniden dönüş protokolü çerçevesinde 45 federasyona bağlı branşlarda kısıtlı olarak spor faaliyetlerine izin verilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 Ağustos tarihinden itibaren aralarında taekwondonun da yer aldığı diğer branşlarda kontrollü bir şekilde antrenmanların başlayabileceği kararını açıklamıştı.

METİN ŞAHİN: "YENİDEN TATAMİYE İNECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Yaklaşık 9 ay sonra bir müsabaka düzenleyeceğiz. Yeniden tatamiye ineceğimiz için heyecanlı ve mutluyuz. Koronavirüs nedeniyle uzun bir ara vermek durumunda kaldık. Sporumuzu, sporcularımızı tüm paydaşlarımızı özledik. Şimdi bu özlemi gidermeye hazırlanıyoruz. Tüm önlemlerimizi alarak bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Şampiyonamızın adını da kısa bir süre önce kaybettiğimiz asbaşkanımız Zekeriya Tutar'a ithaf ediyoruz. Türk sporu için büyük emekleri olan bir kişiydi. Adını her zaman anacak ve yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONADA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Türkiye Taekwondo Federasyonu, şampiyona boyunca koronavirüs tedbirleri alacak. Federasyondan yapılan müsabakaya yönelik önlemler şu şekilde:

- Salona HES kodu ile giriş yapılacaktır.

- Salona ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak giriş yapılacaktır.

- Müsabakası olmayan antrenörler ve sporcular salona alınmayacaktır.

- Pandemiden dolayı ısınma salonu kullanılmayacaktır.

- Müsabaka salonuna kesinlikle seyirci alınmayacaktır.

DHA