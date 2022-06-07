Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ağustos ayında Bulgaristan’da yapılacak olan Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Milli Takımımızı temsil etmek için 3500 sporcu kıyasıya mücadele etti. Toplam 20 siklette yapılan müsabakalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları; 55 kg erkeklerde Cüneyt Gökalp, 68 kg, kadınlarda Büşra Öztürk, +68 kg kadınlarda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 46 kg kadınlarda Zehra Gürbüz gümüş, 59 kg erkeklerde Sefa Can Ateş bronz olmak üzere turnuvayı üç altın, bir gümüş, bir bronz madalya ile tamamladı.

Karşılaşmaların ardından açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando teknik direktörü Ali İhsan Negiz, “Sporcularımız için çok başarılı geçen bir şampiyonayı geride bıraktık. Üç sporcumuz Milli Takımla Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Sporcularımız Dünya Sıralamalarında üst sıralarda bulunuyor, hedefimiz Dünya Şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak” ifadelerini kullandı.