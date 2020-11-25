Tadım, global pazarlardaki iddialı yolculuğunda, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague ile 4 yıl önce başladığı iş birliğine devam etme kararı aldı.İlki 2016 yılında, 3 sezonu kapsayacak şekilde gerçekleştirilen anlaşmaya göre Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu olan EuroLeague’in Resmi Global Sponsoru olan Türkiye’nin lider paketli kuruyemiş markası Tadım, anlaşmanın geçtiğimiz sezon sona ermesinin ardından yeni bir karar aldı. Buna göre Tadım, 3 yıl boyunca EuroLeague’in resmi sponsoru olacak. Anlaşma 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tadım Pazarlama Direktörü Selda Çelik; Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edildiğini hatırlatarak, “Dünya pazarlarında Tadım’ın 50 yıldır koruduğu tazelik, kalite ve lezzet değerleri ile iddialı büyüyen markamızın, Euroleague gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun parçası olması bizleri gururlandırıyor. Bizce sporun iyileştirici gücü ve ‘iyi atıştırmalık’ her zaman keyifli ve sağlıklı bir eşleşme oldu.’’ dedi.

Avrupa’ya ürün ihracatı sponsorlukta önemli bir rol oynuyor

Bu sene organizasyonun finalleri 28 – 30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde yapılacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da da üretim yapan Tadım için bu da ayrıca önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. Hem Türkiye hem de Almanya’da ürettiği paketli kuruyemişleri başta Avrupa’nın birçok ülkesine ve Amerika’ya ihraç eden Tadım, özellikle Avrupa’da büyük bir ilgiyle takip edilen organizasyona sponsor olarak bilinirliğini daha üst seviyelere çekmeyi hedefliyor.