Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane golcüsü Metin Oktay ölümünün 28. yıldönümünde bugün anılırken İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda da ilginç bir tesadüf gerçekleşecek. Günün son koşusu olan 10. koşuda Metin Oktay'ın lakabından esinlenilerek adı konulan Taçsız Kral isimli safkan yarış hayatına başlayacak.

4 yaşındaki Kaizbert - Seçilay orijinli Arap atı tecrübeli rakiplerinin arasında ilk startını alırken 21.30'daki bu mücadeleye dikkat çeken ve beğenilen idman dereceleriyle katılacak.

Kariyerinin başlangıcı Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümüne denk gelen Taçsız Kral'ın bu akşam alacağı netice merakla bekleniyor.

Cem BOŞGELMEZ