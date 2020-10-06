Maddi durumu el vermeyen öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği devam ederken konu ile ilgili son dakika açıklamaları da peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ücretsiz tablet dağıtımı hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını son dakika duyuran Erdoğan, detayları da duyurdu. Öte yandan, bir son dakika açıklaması da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

Uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci bu tablet bilgisayarları alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak' dedi.

Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 500 bin tablet bilgisayar dağıtımına ilişkin, şu ifadeleri kullandı: 'İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.' dedi.

Tablet dağıtımının ne zaman henüz netleşmedi. Ücretsiz tablet dağıtımı hakkında resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Ücretsiz tablet kimlere, nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı açıklamada tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar tarafından belirlenen çocuklara verileceğini ifade etti.

Aynı şekilde Bakan Selçuk da "önümüzdeki haftadan itibaren tabletleri dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.



