Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun TZOB Otel'de yapılan genel kurulunda, federasyonun bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından geçilen seçimde başkanlık için Gürsel Çolakoğlu ve Murat Yılmaz yarıştı.

Federasyonun 244 delegesinden 204'ünün oy kullandığı seçimde, Gürsel Çolakoğlu 102 oy alarak başkan seçilirken, Murat Yılmaz 101 oyda kaldı. İki yönetim kurulu listesinin yer aldığı zarftaki 1 oy ise geçersiz sayıldı. Murat Yılmaz'ın itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda da sonuç değişmedi.

Başkan Çolakoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Emir Sarar, İsmail Cahit Kocaeren, Melis Giraud, Suna Kepolu Ataman, Kadri Akgün, Murat Boyacıoğlu, Yusuf Özhan, Cahit Oktav Sabancı, Ömer Seyfi Aktülün, Eraslan Er, Serkan Kılıç, Burak Nalbant, Kadir Bilek, Osman Kulaberoğlu."

DHA