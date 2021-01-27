Kayseri karşısında Serdar Aziz'le stoper ikilisini oluşturan Macar savunmacı baştan sona hatasız bir oyun sergiledi. Sarı-Kırmızılı hücumculara adeta nefes aldırmayan 22 yaşındaki oyuncu savunmadaki bu performansının yanı sıra oyunu kurma ve okuma konusunda da çok başarılı olduğunu gösterdi.

Tebrikler gecikmedi

Sarı-Lacivertliler yıllar sonra aradığı stoperi bulurken, takım arkadaşları ve teknik heyet de genç oyuncuyu maçın ardından tebrik etti. Teknik direktör Erol Bulut da Szalai'nin bu performansını, "Attila 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Arkadaşlarıyla çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder" sözleriyle yorumladı.



