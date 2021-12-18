Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe 'ye gelen ve kısa sürede oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın da değişmezleri arasında yer alıyor. Devre arasında Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olacağı konuşulan Szalai, sadece 1 yılda özellikle Milli Takım 'da zorluk derecesi yüksek maçlara çıkmakla kalmadı, devlerin dünyaca ünlü yıldızlarını savunmada durdurma görevini üstlendi. Szalai, geçtiğimiz yaz ayındaki EURO 2020'de Macaristan'la grupta, Karim Benzema ve Mbappe'li Fransa, Almanya'da Thomas Müller ile Kai Havertz, Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya geldi.

Kura şanssızlığı...

23 yaşındaki stoper, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu kez İngiltere'de Harry Kane ve Polonya'da Robert Lewandowski'yle mücadele etti. İki organizasyonda da bir bakıma kötü kura şansı sebebiyle güçlü gruplara düşen Szalai'li Macarlar, Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'te yine Kane'li İngilizler ve Müller'li Almanlar'ın yanı sıra bir de son Avrupa Şampiyonu Ciro İmmobile'li İtalyanlar'la zorlu maçlar oynayacak.

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