Szalai firesiz oynadı, Pelkas riske edilmedi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde 2 milyon euro bonservis ödeyerek Güney Kıbrıs ekibi Limassol'dan alıp kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Macar stoper Attila Szalai, milli takımında da firesiz oynuyor.

23 yaşındaki stoper Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan'ın Andorra, Polonya ve San Marino maçlarında 90'ar dakika forma giydi ve hocasının değişmez oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Son dönemde Avrupa takımlarının da ciddi şekilde ilgisini çeken Szalai böylece uluslararası arenada da kendisini göstermiş oldu. Macar savunmacı Andorra maçında takımının 4. golünde de asisti yapan isimdi.

Fenerbahçe'nin bir başka önemli oyuncusu Pelkas ise sakatlık kurbanı oldu. Antrenmanda yaşadığı sakatlıktan ötürü İspanya maçında kadroya giremeyen Yunan hücumcu, son Gürcistan maçında ise riske edilmedi ve yedek kulübesinde kaldı. Yunanistan Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.











