Szalai de transfer oluyor! Antrenmana çıkmadı

Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe , Attila Szalai'yi de kaybetmek üzere...

Macar futbolcuyla ilgili flaş iddia menajerinden gelmişti... Menajer Mithat Halis, "Fenerbahçe, Szalai için en az 15 milyon euro istiyor. Szalai bu yaz ayrılacak. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlılar. Diğer isteyen takım Rennes. O parayı verebilirler. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takım da onu alabilir" demişti.

beIN Sports'un haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.

DEVLER LİGİ TRENİ KAÇINCA...

Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi transfer ederek Kim Min-jae satışı sonrası kadrosunu iki as stoperle takviye eden Fenerbahçe'de Devler Ligi treni kaçınca Attila Szalai'ye yol görünmüştü.

Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

Ocak 2021'de 2 milyon euroya transfer edilen ve Macaristan Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Szalai'nin kariyerine Bundesliga'da devam etmesi bekleniyor.