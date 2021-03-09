Swain Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Swain İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends dünya üzerindeki en popüler ve yaygın oyunlardan biridir. 148 farklı karakter, ile herkesin ilgisini çeken bu oyunda farklı özellikler mevcuttur. Taktik Ustası Swain, League of Legends oyununda yoğun ilginin olduğu bir kahramandır. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends dünya üzerindeki en popüler ve yaygın oyunlardan biridir. 148 farklı karakter, ile herkesin ilgisini çeken bu oyunda farklı özellikler mevcuttur. Taktik Ustası Swain, League of Legends oyununda yoğun ilginin olduğu bir kahramandır.
Swain Kimdir?
Jericho Swain, yalnız güce saygı duyan Noxus ulusunun ileri görüşlü bir yöneticisidir. Bir revir doktorunun raporunda bildirdiğine göre; Swain bir gün sessiz sedasız bir halde koğuşa girmiş. Ama o sırada bacağı ortadan ikiye kırıkmış. Daha ergen yaşlarında olan bu genç sesini çıkarmıyor sanki acı hissetmiyor gibi dayanıklı bir şekilde duruyormuş. Doktor bacağı büyüle tedavi etmeyi teklif etmiş ama Swain bu teklifi geri çevirmiş. Sadece bir koltuk değneği alarak topallaya topallaya gitmiş.
Swain'in komutasındaki askerler ona benzeri görülmemiş bir sadakat ile bağlıydı. Swain rütbesini hız kesmeden artırdı. Girdiği her savaşta madalya kazanan Swain'in rütbesini düşürmek isteyen üst rütbeli kimseler vardı. Bu üst sınıf swain'in Rütbesini artırmasını hazmediyordu. Ama Swain'in yükselişi durmuyordu. Çünkü o son derece başarılı ve azimli bir komutandı. Kararlılıkla girdiği bütün savaşları kazanıyordu.
Bir gün aniden Swain'in görevden alındığı haberi yayıldı. Swain bu durum karşısında sakinliğini korudu ve sesini çıkarmadı. Çünkü bu olay kesinlikle onun rütbe artışını hazmedemeyen bürokratik kimseler tarafından kurgulanmıştı. Demacia zaman içinde fesaneler Ligi'ne dahil olunca Swain'i de tekrar görevinin başına getirdiler.
Swain Karakter Özellikleri
Roller: Büyücü
Riot Point: 880
Mavi Öz: 4800
Can: 516,04 (her seviye için +90)
Can Yenileme: 7,84 (her seviye için +0,65)
Saldırı Gücü: 52,04 (her seviye için +3)
Hareket Hızı: 335
Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,11)
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Zırh: 22,72 (her seviye için +4)
Swain Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Swain Mevcut Rün Rehberi;
Yenilmez
Kan Tadı
Hayalet Poro
Açgözlü Avcı
Zaman Büken Karışım
Peksimet Teslimatı
Pratik Zeka
Efsane: Sıvışma
Son Darbe
Son Direniş
Swain Yenilenen S11 Rün Rehberi;
Elektrik Ver
Hakimiyet
Mükemmel Avcı
Belden Aşağı
Gözyuvarı Koleksiyonu
Kozmik Sezgi
İlham
Mükemmel Zamanlama
+10 Değişken Kuvvet
+5 Zırh
Swain İtemları (Build)
Liandry'nin Istırabı
Rylai'nin Kristal Asası
Zhonya'nın Kumsaati
Sihirbaz Pabuçları
Morellonomikon
Ruh Gömleği
Swain Counter Şampiyonlar (Pickler)
Swain'in Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Akali
Vladimir
Ahri
Diana
Yasuo
Swain'in Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Fizz
LeBlanc
Lux
Cassiopeia
Viktor
Swain Yetenekleri
Kuzgun Sürüsü: Swain Kuzgun yeteneği ile çevresindeki rakibe sağ tıklayabilir. Sağ tıkladığı zaman rakibinden bir tayf söker ve ona hasar verir. Swain Kuzgun yeteneğini kullanarak; rakiplerin öldükleri zaman geride bıraktığı Tayfı toplayabilir. Bu tayflar Swain'in can miktarını artırır.
İmparatorluğun Gözü: Swain istediği konumda iblis gözü açabilir ve o konumdaki rakiplerin yavaşlamasını sağlar. Ayrıca rakiplerine hasar verir.
Karanlığın Zirvesi: Swain bu yeteneği kullandığı zaman yüksek miktarda can elde eder. Swain çevresindeki rakiplerin canını emer. Yetenek sonlandığında, topladığı Tayfları kullanarak rakiplerine Tayf Patlaması ile hasar verir.
Kara El: Swain iblis elini ileriye doğru gönderir ve önündeki engellerin hasar almasını sağlar. El çarptığı rakiplere hasar verir ve sabitler.
Ölümün Eli: Swain bir büyü atışları uygular. Bu atışlar rakibe isabet ettiği zaman hasar verir. Rakiplere birden fala atış isabet edebilir ama sadece ilk atış rakiplerin hasar almasını sağlar. Bu atışlar Swain'in manasını bir miktar arttırır.
Swain Kostümleri
Klasik Swain
Kuzey Cephesinden Swain
Bilgewater'lı Swain
Despot Swain
Ejderha Efendisi Swain