League of Legends dünya üzerindeki en popüler ve yaygın oyunlardan biridir. 148 farklı karakter, ile herkesin ilgisini çeken bu oyunda farklı özellikler mevcuttur. Taktik Ustası Swain, League of Legends oyununda yoğun ilginin olduğu bir kahramandır.

Swain Kimdir?

Jericho Swain, yalnız güce saygı duyan Noxus ulusunun ileri görüşlü bir yöneticisidir. Bir revir doktorunun raporunda bildirdiğine göre; Swain bir gün sessiz sedasız bir halde koğuşa girmiş. Ama o sırada bacağı ortadan ikiye kırıkmış. Daha ergen yaşlarında olan bu genç sesini çıkarmıyor sanki acı hissetmiyor gibi dayanıklı bir şekilde duruyormuş. Doktor bacağı büyüle tedavi etmeyi teklif etmiş ama Swain bu teklifi geri çevirmiş. Sadece bir koltuk değneği alarak topallaya topallaya gitmiş.

Swain'in komutasındaki askerler ona benzeri görülmemiş bir sadakat ile bağlıydı. Swain rütbesini hız kesmeden artırdı. Girdiği her savaşta madalya kazanan Swain'in rütbesini düşürmek isteyen üst rütbeli kimseler vardı. Bu üst sınıf swain'in Rütbesini artırmasını hazmediyordu. Ama Swain'in yükselişi durmuyordu. Çünkü o son derece başarılı ve azimli bir komutandı. Kararlılıkla girdiği bütün savaşları kazanıyordu.

Bir gün aniden Swain'in görevden alındığı haberi yayıldı. Swain bu durum karşısında sakinliğini korudu ve sesini çıkarmadı. Çünkü bu olay kesinlikle onun rütbe artışını hazmedemeyen bürokratik kimseler tarafından kurgulanmıştı. Demacia zaman içinde fesaneler Ligi'ne dahil olunca Swain'i de tekrar görevinin başına getirdiler.

Swain Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Can: 516,04 (her seviye için +90)

Can Yenileme: 7,84 (her seviye için +0,65)

Saldırı Gücü: 52,04 (her seviye için +3)

Hareket Hızı: 335

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,11)

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Zırh: 22,72 (her seviye için +4)

Swain Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Swain Mevcut Rün Rehberi;

Yenilmez

Kan Tadı

Hayalet Poro

Açgözlü Avcı

Zaman Büken Karışım

Peksimet Teslimatı

Pratik Zeka

Efsane: Sıvışma

Son Darbe

Son Direniş

Swain Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Elektrik Ver

Hakimiyet

Mükemmel Avcı

Belden Aşağı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Kozmik Sezgi

İlham

Mükemmel Zamanlama

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Swain İtemları (Build)

Liandry'nin Istırabı

Rylai'nin Kristal Asası

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Ruh Gömleği

Swain Counter Şampiyonlar (Pickler)

Swain'in Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Akali

Vladimir

Ahri

Diana

Yasuo

Swain'in Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Fizz

LeBlanc

Lux

Cassiopeia

Viktor

Swain Yetenekleri

Kuzgun Sürüsü: Swain Kuzgun yeteneği ile çevresindeki rakibe sağ tıklayabilir. Sağ tıkladığı zaman rakibinden bir tayf söker ve ona hasar verir. Swain Kuzgun yeteneğini kullanarak; rakiplerin öldükleri zaman geride bıraktığı Tayfı toplayabilir. Bu tayflar Swain'in can miktarını artırır.

İmparatorluğun Gözü: Swain istediği konumda iblis gözü açabilir ve o konumdaki rakiplerin yavaşlamasını sağlar. Ayrıca rakiplerine hasar verir.

Karanlığın Zirvesi: Swain bu yeteneği kullandığı zaman yüksek miktarda can elde eder. Swain çevresindeki rakiplerin canını emer. Yetenek sonlandığında, topladığı Tayfları kullanarak rakiplerine Tayf Patlaması ile hasar verir.

Kara El: Swain iblis elini ileriye doğru gönderir ve önündeki engellerin hasar almasını sağlar. El çarptığı rakiplere hasar verir ve sabitler.

Ölümün Eli: Swain bir büyü atışları uygular. Bu atışlar rakibe isabet ettiği zaman hasar verir. Rakiplere birden fala atış isabet edebilir ama sadece ilk atış rakiplerin hasar almasını sağlar. Bu atışlar Swain'in manasını bir miktar arttırır.

Swain Kostümleri

Klasik Swain

Kuzey Cephesinden Swain

Bilgewater'lı Swain

Despot Swain

Ejderha Efendisi Swain



