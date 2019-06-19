Sviatchenko harekatı

Stoper bölgesindeki kaliteyi ve rotasyonu artırmak isteyen Karadeniz devi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili ekip, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Erik Sviatchenko için düğmeye bastı. Fırtına, 1.85 boyundaki savunmacı için Danimarka temsilcisi ile ilk teması kurdu. Filip Novak transferinden dolayı Midtjylland ile yakın ilişkileri bulunan Trabzonspor’un, 27 yaşındaki oyuncu için fiyat istediği öğrenildi.

750 bin Euro

Sezon başında İskoç ekibi Celtic’ten 1.1 milyon Euro’ya transfer olan Sviatchenko için yaklaşık 750 bin Euro’luk bir bütçe ayrıldığı gelen haberler arasında.