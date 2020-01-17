Svestislav Pesic: Hakemlerle konuşmayı bırakıp maça odaklandık

Turkish Airlines EuroLeague’in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona’ya 80-74 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin 3 maçlık galibiyet serisi, Barcelona’nın ise 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Svestislav Pesic, maçı kontrol ettiklerini vurgulayarak, “Yüksek enerjili bir maç oldu baştan sona kadar. Maçın anahtarı, hakemlerle konuşmayı bırakıp maça odaklanmamız oldu. Maçı kontrol ettik yaklaşık 38 dakika. Son 2 dakikada birkaç top kaybı yaptık. Bütün maçı analiz ederseniz ilk 20 dakikada sadece 1 top kaybımız vardı. Fenerbahçe ise 17 top kaybı yaptı maç boyunca. Basketbol, sayı üretmek ve ritm yakalamaktır. Sizin seviyenizdeki takımla oynuyorsanız hücum ribaundlarından sonra top kaybı yapmamalısınız. Böyle olduğunda özgüveninizi kaybediyorsunuz” şeklinde konuştu.