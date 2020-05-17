Suwon - Ulsan maç sonucu: 2-3

Güney Kore K Lig 1'in ikinci haftasında Suwon Bluewings, Suwon World Cup Stadium'da Ulsan Hyundai'yi konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi, Seung-Beom Ko'nun 45. ve Sulejman Krpic'in 47. dakikadaki golleri ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Sonrasında müthiş bir geri dönüşe imza atan Ulsan Hyundai, 54. dakikada Junior Negrao ve 61. dakikada Kim In-Sung ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Deplasman ekibinde Junior Negrao, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Suwon, ikinci maçında da puan alamazken Ulsan ise 2'de 2 yapmayı başardı