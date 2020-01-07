Suudi Arabistan’da İspanya Süper Kupası’na ilgi yok!

İspanya Süper Kupası’nın önümüzdeki 3 yıl boyunca Suudi Arabistan’da oynanacak olması, taraftarları pek heyecanlandırmadı.

Suudiler, yarın başlayacak olan ve Valencia, Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid’in katılacağı organizasyon için toplamda 120 milyon Euro (803 milyon TL) ödedi. Ancak İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo, Başkent Madrid’e 6 bin 672 kilometre uzaklıktaki turnuva için taraftarların aldıkları bilet sayılarını açıkladı.

Atletico’nun 50, Valencia’nın 26, Barcelona’nın 300 ve Real’in 700 bilet sattıkları, bunların çoğunluğunu da Orta Doğu’daki futbolseverlerin oluşturduğu ifade edildi.

Yarın Valencia-Real Madrid, bir sonraki gün Barcelona- A.Madrid karşı karşıya gelecek. Final ise 12 Ocak’ta oynanacak.