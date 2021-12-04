Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.

Yarın düzenlenecek yarış öncesi düzenlenen sıralama turlarında Lewis Hamilton, 1:27.511 derecesiyle pole pozisyonunu alarak yarınki yarışa ilk çizgiden başlamaya hak kazandı. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 0.111 saniye geride 2. sırada yer aldı.

Verstappen'den büyük hata

Red Bull pilotu Max Verstappen, son hakkında pole pozisyonunu alabilecek bir zaman turu atarken kaza yaptı ve 3. olabildi. Hollandalı pilot yarışa Mercedes'lerin gerisinde başlayacak.

Formula 1'de sezonun bitmesine son 2 yarış kala Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi gittikçe heyecanlanıyor. İki sürücü yarın düzenlenecek olan yarışta kozlarını paylaşacaklar.