Sutopunda şampiyon İzmir BŞB

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyüklerde ve gençlerde büyük başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyespor, U19 Kadınlar Sutopu Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen yıl Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan, U19 Kadınlar Federasyon Kupası ve U15 Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinciliği, U19 Erkekler Federasyon Kupası ile U15 Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncülüğü elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi sutopunda bir başarıya daha imza attı.

İzmir BŞB, üç etap halinde gerçekleştirilen U19 Kadınlar Ligi'nde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Antalyaspor ve Galatasaray ile oynanan 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak şampiyon oldu. Celal Atik Yüzme Havuzu'nda ilk etabın ev sahipliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesspor, lig boyunca 146 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 45 gol gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Su Sporları Direktörü Soykan Üstünkar, "U19 Ligi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle oynanamamış, maçlar Türkiye Kupası statüsünde yapılmıştı. Burada ikinciliği elde etmiştik. Şimdi ise rakiplerimize dokuz puan fark atarak şampiyonluk elde ettik. Bu başarıyı çok önemsiyoruz. Çünkü U19'lar, A takım seviyesine en yakın yaş grubumuz ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

Üstünkar, ekipten altı sporcunun milli takımlarda yer aldığını da ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in su sporlarına verdiği önemi iyi biliyor ve onların desteğiyle yenilenen Celal Atik Yüzme Tesisi ile de başarıların devamını geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.





Yenilenen Celal Atik Yüzme Havuzu'nda milli takımlara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Soykan Üstünkar, "U18 Milli Erkek Takımı burada kamp yapıyor. Alt yaş gruplarındaki milli takımlara iyi olanak sağlayan tesisi ayrıca bazı takımlara da açıyoruz. Geçen yıl U17 Türkiye Kupası'nın bu yılda Kadınlar U19 Ligi'nin bir etabına ev sahipliği yaptık. Kadınlar Süper Ligi'nin bir etabının da tesislerimizde oynanması için girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.