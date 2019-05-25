Sutopunda final heyecanı başlıyor

Sutopunda Şarık Tara’nın adının verildiği Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisi bugün başlıyor.

Yarı finalde rakiplerini eleyen ENKA Spor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği final serisindeki ilk maç Sarı-Kırmızılar’ın ev sahipliğinde oynanacak. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’ndaki karşılaşma saat 18.00’te başlayacak. Normal sezonu, rakibini her iki maçta da yenerek lider tamamlayan ENKA Spor final serisine 1-0 önde başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci karşılaşması yarın ENKA’nın salonunda oynanacak.