Eylül ayında, 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımımız, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekilmek zorunda kalmıştı. Aynı durum bu kez Erkek Sutopu Milli Takımı'nda yaşandı. Tarihinde 2. kez olimpiyat elemelerine katılmak üzere geçen hafta Hollanda'ya giden Ay-Yıldızlı ekibimiz, 5 sporcunun korona testinin pozitif çıkması nedeniyle pazar günkü ilk maçına çıkamadan diskalifiye edildi.

'Sürekli testler yapıldı'

Türkiye’de kamp sırasında takımın sürekli teste girdiğini dile getiren Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün şunları söyledi: "Hem Ankara’da hem de İstanbul’da 3-4 günde bir test yapıldı. İstanbul’da iki çocuğumuzun testi pozitif çıkmıştı. Onları zaten kafileden çıkarıp, yedek sporcuları kadroya dahil ettik. Ondan sonraki süreçte yapılan testler negatif çıkmıştı. Uçağa binerken otomatikman bütün yolculara test yapılıyor, yine pozitif sonuç çıkmadı. Hollanda’daki otelde birinci gün 1, ikinci gün 2 sporcumuzun testi pozitif çıktı. Maç sabahı da bir test daha yaptılar ve testte 2 sporcumuzda daha pozitif sonuç çıkınca devre dışı bıraktılar."

Öte yandan büyükelçiliğimiz Sağlık Bakanlığı ile ambulans uçak için irtibata geçti. Kafilemizin bugün yurda dönmesi bekleniyor. Bu arada Türkiye, erkek sutopunda daha önce 2012'de olimpiyat elemelerine katılmıştı.