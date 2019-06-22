Suskun kahraman Ergin Ataman!

Ergin Ataman yönetiminde uzak kaldığı başarılara yeniden ulaşan Anadolu Efes dün Fenerbahçe Beko’yu devirip 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu başarıda hiç tartışmasız en büyük paya sahip olan coach Ataman’ın, son maçtaki durgun hali ise gözlerden kaçmadı.

Ailesiyle zafer pozu verdi

Deneyimli çalıştırıcı maç boyunca benchten kalkmadı, yardımcılarına verdiği direktiflerle oyuna müdahale etti. Şampiyonluk geldikten sonra da Ataman’ın sakinliği dikkat çekti. Fenerbahçe teknik ekibi ve Obradovic ile el sıkıştıktan sonra soyunma odasına giden Ataman, daha sonra kupa seramonisinde yer aldı, sahadaki kutlamalara katılmadı. Daha sonra ailesi ile birlikte fotoğraf verdi. Yayıncı kuruluşa konuşmayan Ataman basın toplantısına da katılmadı. Ataman bir tek, Başkan Tuncay Özilhan’ın da kutlama için geldiği soyunma odasında çekilen şampiyonluk fotoğrafında yine durgun tavrıyla yer aldı.

Ataman’dan protesto...

Ataman’ın bu durgun halinin tepki amaçlı olduğu iddia edildi. Ataman’ın tavrının, hem Tahkim Kurulu’nun maç günü rakibin seyircisiz oynama cezasını ertelemesine hem de son maç öncesi Galatasaray taraftarını Sinan Erdem’e davet ettiği için kulüp içinden kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık protesto olduğu ileri sürüldü.

Tuncay Özilhan’dan büyük sevinç

Anadolu Efes’in şampiyonluk kutlamaları soyunma odasında da devam etti. Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan’ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi. Lacivert-Beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.