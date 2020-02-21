Survivor’ın yeni yarışmacıları belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un ilk hafta yayınlanan bölümüne yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Ünlüler takımının en iddialı isimlerinden olan ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner sakatlıklarından dolayı yarışmadan diskalifiye edilmek zorunda kaldılar. İki ünlü ismin yerine gelen yarışmacılar ise açıklandı.

ÜNLÜLER TAKIMINA İKİ YENİ YARIŞMACI

Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Survivor'ın 22 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Erman Altıkardeş ve İrem Akın ilk defa yer alacak. İki ismin yarışmaya dahil olmasıyla Ünlüler takımında meydana gelen eksik tamamlanmış oldu.

UĞUR VE ŞAZİYE'NİN RAHATSIZLIĞI NEYDİ?

Survivor'un en iddialı yarışmacıları olarak nitelendirilen eski oyuncu Uğur Pektaş, oyun sırasında dizinden sakatlanmış Şaziye İvegin ise çapraz bağlarının kopması sonucu diskalifiye olmuştu. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor macerasını devam etmek isteyen İvegin'in 2021 kadrosunda olacağını açıklamıştı.

İREM AKIN KİMDİR?

Milli bir boksör olan İrem Akın, Tekirdağ'da dünyaya geldi. İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren Akın, spor hayatına 9 yaşında başladı. Akın aynı zamanda üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş'ın yerine Survivor 2020 yarışmasına dahil edilmesi beklenen Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996'da dünyaya geldi. Sportif hayatının yanı sıra amatör olarak da futbol oynayan Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.