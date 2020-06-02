Survivor'dan kim elendi? Elenen yarışmacı belli oldu mu? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi
Survivor'da büyük heyecan sürüyor. TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da adaya bu akşam bir yarışmacı daha veda edecek. Elenen yarışmacının belli olduğu iddiaları üzerine Acun Ilıcalı açıklama yaptı.
Survivor'da bu akşam ada konseyi var ve 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha yarışmaya veda edecek. Sosyal medyada elenecek yarışmacı hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılması üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından 1 saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir :)" diyerek iddialara yanıt verdi.