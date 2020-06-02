Survivor'da bu akşam ada konseyi var ve 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha yarışmaya veda edecek. Sosyal medyada elenecek yarışmacı hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılması üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından 1 saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir :)" diyerek iddialara yanıt verdi.