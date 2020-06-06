Survivor'da Elif, Sercan ve Yunus Emre ile girdiği potada, en az oyu alarak elenen Aycan, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını Instagram'dan yaptı. Son paylaşımını Survivor'a katılmadan önce yapan Aycan'ın videosu, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aycan'ın paylaşımında, barakada yaptığı Fenerbahçe amblemi dikkat çekerken, yarışmacının aylar sonraki ilk paylaşımı da büyük ilgi gördü.





Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.











