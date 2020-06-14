Survivor'da dün akşam önce dokunulmazlık oyunu oynandı, sonra ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasında geçen kıyasıya mücadelede, Elif ve Nisa'nın sakatlık geçirmesinin ardından bir takım diğerine üstünlük kurdu ve Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

Sakatlıklar herkesi üzdü

Survivor'ın 13 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü.













Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı

Survivor’da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi.

Ardahan ilk eleme adayı oldu

Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.