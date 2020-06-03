Survivor'da yeni takımlar kuruldu! İşte Mavi ve Kırmızı takım!

Survivor'ın bu akşamki bölümünde yeni takımlar belirlendi. Takım kaptanları yeni ekibini belirledi. İşte, Survivor'da yeni takımlar kimler?

03 Haziran 2020, Çarşamba 23:49 Son Güncelleme:
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Survivor'da yeni takımlar kuruldu! İşte Mavi ve Kırmızı takım!

Survivor'ın bu akşamki bölümünde yeni takımlar belirlendi. Takım kaptanları yeni ekibini belirledi.

SURVİVOR'DA KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu akşam ilk oyun kaptanlık yarışı ile başladı. Kaptanlığı kazanan Sercan ve Cemal Can oldu. İkili arasında yapılan son yarışmada Sercan kazanarak ilk yarışmacı seçme hakkına sahip oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Sercan'ın kaptan olduğu Kırmızı Takımda; Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış

Cemal Can'ın kaptan olduğu Mavi Takımda; Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim 

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