Survivor'ın bu akşamki bölümünde yeni takımlar belirlendi. Takım kaptanları yeni ekibini belirledi.

SURVİVOR'DA KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu akşam ilk oyun kaptanlık yarışı ile başladı. Kaptanlığı kazanan Sercan ve Cemal Can oldu. İkili arasında yapılan son yarışmada Sercan kazanarak ilk yarışmacı seçme hakkına sahip oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Sercan'ın kaptan olduğu Kırmızı Takımda; Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış

Cemal Can'ın kaptan olduğu Mavi Takımda; Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim